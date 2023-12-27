09:06 •
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak•
09:05 • •
İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, avro 32,4090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,3430 liradan alınan dolar, 29,3450 liradan satılıyor. 32,4070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,4090 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,3410 lira, avronun satış fiyatı ise 32,3430 lira olmuştu.
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