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İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, avro 32,4090 liradan güne başladı - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, avro 32,4090 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, avro 32,4090 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 29,3430 lira, satış fiyatı ise 29,3450 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 32,4070 lira, satış fiyatı ise 32,4090 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 29,3410 lira, avronun satış fiyatı ise 32,3430 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, avro 32,4090 liradan güne başladı
27.12.2023 - 09:03,
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, avro 32,4090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 29,3430 liradan alınan dolar, 29,3450 liradan satılıyor. 32,4070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,4090 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,3410 lira, avronun satış fiyatı ise 32,3430 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, avro 32,4090 liradan güne başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, avro 32,4090 liradan güne başladı - Son Dakika
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