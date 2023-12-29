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İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar 29,5090 liradan, avro 32,6630 liradan güne başladı. Dolar ve eurodaki yükseliş devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte
29.12.2023 - 09:07,
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,5090 liradan, avro 32,6630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 29,5070 liradan alınan dolar, 29,5090 liradan satılıyor. 32,6610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,6630 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,4590 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6600 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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