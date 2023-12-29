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İstanbul serbest piyasada dolar 29,5090 liradan, avro 32,6630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,5070 liradan alınan dolar, 29,5090 liradan satılıyor. 32,6610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,6630 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,4590 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6600 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte - Son Dakika