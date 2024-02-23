İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı 31,0770 lira, avronun satış fiyatı ise 33,6350 lira olarak belirlendi. Önceki gün ise doların satış fiyatı 30,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 33,6230 lira idi.

23.02.2024 09:03  Güncelleme: 09:05
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İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 31,0750 liradan alınan dolar, 31,0770 liradan satılıyor. 33,6330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,6350 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 33,6230 lira olmuştu

Kaynak: AA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı - Son Dakika
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