İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar 31,1340 liradan, avro 33,8250 liradan güne başladı. Dolar ve eurodaki yükseliş devam ediyor.

27.02.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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İstanbul serbest piyasada dolar 31,1340 liradan, avro 33,8250 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 31,1320 liradan alınan dolar, 31,1340 liradan satılıyor. 33,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,8250 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,1290 lira, avronun satış fiyatı ise 33,8110 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte - Son Dakika

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