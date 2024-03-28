İstanbul serbest piyasada dolar 32,3110 liradan, avro 34,9690 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,3090 liradan alınan dolar, 32,3110 liradan satılıyor. 34,9670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9690 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,2700 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9050 lira olmuştu.
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Dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,27 liradan, euro ise 34,90 liradan satılmıştı.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'de 126 bin 783 kadının istihdam edildiğini açıkladı. Denizli'nin ihracat şehri olması ve tekstil sektörünün yoğunluğu nedeniyle kadın istihdamının yüksek olduğu belirtildi. 2023 yılı itibariyle kadın istihdamında Türkiye'de en yoğun şehir olan Denizli, 38,8'lik oranıyla öne çıkıyor. Denizli'nin ekonomik gelişiminin ve istihdam düzeyinin artacağı öngörülüyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, son iki haftada yaptıkları operasyonlarla Türkiye genelinde gerçekleşen kaçakçılık girişimlerini engelledi. İstanbul, İzmir, Van ve Artvin'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak eşya ve ticari malzemeler ele geçirildi. Toplamda 142 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.835,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, ABD'deki büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Şeker'in düzenlediği iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Ersoy, programda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'dan Sarıoğlan için yem fabrikası sözü aldıklarını belirtti. Ayrıca Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı telefon görüşmesinde Pınarbaşı ilçesindeki TOKİ projesinin mayıs ayında ihaleye çıkacağını öğrendiğini ifade etti.
Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Başvurular bankalardan ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Promosyon ödemeleri bugün başlıyor.
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