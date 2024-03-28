İstanbul serbest piyasada dolar 32,3110 liradan, avro 34,9690 liradan güne başladı.

Denizli'de Kadın İstihdamı Türkiye'de En Yoğun

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'de 126 bin 783 kadının istihdam edildiğini açıkladı. Denizli'nin ihracat şehri olması ve tekstil sektörünün yoğunluğu nedeniyle kadın istihdamının yüksek olduğu belirtildi. 2023 yılı itibariyle kadın istihdamında Türkiye'de en yoğun şehir olan Denizli, 38,8'lik oranıyla öne çıkıyor. Denizli'nin ekonomik gelişiminin ve istihdam düzeyinin artacağı öngörülüyor.