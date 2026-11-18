İstanbul serbest piyasasında dolar 50,4410, avro 55,4360 liradan işlem görüyor.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4390 liradan alınıp 50,4410 liradan satılırken avro 55,4340 liradan alınıyor ve 55,4360 liradan satılıyor. Dün satış fiyatı dolar için 50,4200, avro için 55,4100 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4410 liradan, avro 55,4360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,4390 liradan alınan dolar, 50,4410 liradan satılıyor. 55,4340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4360 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,4200 lira, avronun satış fiyatı ise 55,4100 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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