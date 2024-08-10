İstanbul Şile'de Orman Sınırları Dışına Çıkartma Kararı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Şile'de Orman Sınırları Dışına Çıkartma Kararı

İstanbul'un Şile ilçesindeki Esenceli ve Darlık mahallelerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul'un, Şile İlçesinde Ömerli ve Darlık barajlarının yapımından etkilenen Esenceli ve Darlık mahallelerinde halen yaşayan ailelerin iskanı amacıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

10.08.2024 11:32
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İstanbul'un Şile ilçesindeki Esenceli ve Darlık mahallelerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un, Şile İlçesinde Ömerli ve Darlık barajlarının yapımından etkilenen Esenceli ve Darlık mahallelerinde halen yaşayan ailelerin iskanı amacıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Ömerli, Şile, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Şile'de Orman Sınırları Dışına Çıkartma Kararı - Son Dakika

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