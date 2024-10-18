İstanbul Ticaret Borsası 100 Yaşında

Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 100. yılını kutlayan borsalarının, Cumhuriyet'in ilk yüzyılına damgasını vuran kurumlardan birisi olduğunu belirtti.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan İstanbul Ticaret Borsası, 100. yılını kutluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Başkanı Kopuz, İstanbul'un Türkiye'nin iktisadi başkenti olduğunu belirterek, "İstanbul'un gıda sektörünün merkezinde İSTİB var. Yönetim kurulu ve meclis üyeleri olarak, bu kurumun 100. yılında hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Var gücümüzle, üye odaklı hizmet kalitemizi yükseltmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk almaktan geri durmadık"

Borsalarının, Cumhuriyet'in ilk yüzyılına damgasını vuran kurumlardan birisi olduğunu kaydeden Kopuz, "Üç dönemdir Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetimi'nde omuz omuza vererek görev yaptığımız TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da verdiği güçle, Türkiye ekonomisi ve gıda sektörünün sorunlarının çözümü için çaba gösteriyoruz. Borsa olarak kotasyondaki ürünlerin tescil, tespit ve ilanını gerçekleştirirken, aynı zamanda ülkemizi ilgilendiren her konuda sorumluluk almaktan geri durmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi, Kahramanmaraş merkezli depremler, üyelerine Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri oluşturulması gibi kendilerine ihtiyaç duyulduğu zamanlarda tüm imkanlarıyla gereken özveriyi göstermeye gayret ettiklerine değinen Kopuz, İSTİB Akademi bünyesinde her yıl verdikleri ücretsiz üye eğitimleriyle firmaların kurumsallaşmasına katkı sağladıklarına, üyelerine fuarlarda yer tahsis ederek, iç ve dış pazarlara açılmalarına destek verdiklerine, kurumsal dergilerini kendi imkanlarıyla düzenli olarak çıkardıklarına, Türkiye ve dünyadaki tarım ve gıda gelişmelerini kayıt altına aldıklarına işaret etti.

2022'nin başından bu yana her ay düzenledikleri "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" toplantılarında, gıda sektörünün sorunlarını ele aldıklarını, çözüm önerilerini yine birlikleri TOBB vasıtasıyla ilgili bakanlıklara ilettiklerinden bahseden Kopuz, şunları kaydetti:

" 'Altın Tohumlar' projemizle, katma değerli tarım ürünlerinin yaygınlaşması için bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Burada konuşulanları kitapçık haline getirerek, tüm paydaşlarımıza iletiyoruz. Tüm bunları, üyelerimizin sesi olma sorumluluğu içerinde gerçekleştiriyoruz. 'Türkiye'nin Baharatları', '100 Soruda İş Hukuku', 'Sevdayı Vatan Tarladan Başlar' gibi kitaplarımızla hem üyelerimizin danışacağı kaynaklar üretiyor hem de gıda sektörünün bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunuyoruz. Diğer taraftan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası ve Lisanslı Depoculuğu destekliyoruz. Türkiye Ürün ve İhtisas Borsasında (TÜRİB) hem ortak, hem de acente olarak hizmet veriyoruz. Bu yıl kurulan Ürün Piyasası Aracı Kurumu ve bölgesel Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) ile artık çok daha verimli bir döneme de geçiyoruz."