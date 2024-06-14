İstanbul Ticaret Borsasında Gıda Güvenliği Konuşuldu

Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsasında (İSTİB) gıda güvenliği konuşuldu.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, " Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantılarında bu ay gıda güvenliği ele alındı.

Toplantıda gıda denetimlerinin tarladan başlaması, etkinleştirilmesi ve her noktaya ulaşması gerektiği, bunun bir toplum sağlığı meselesi olduğu vurgulandı.

Webinar ortamında gerçekleştirilen, " Türkiye'de Gıda Güvenliği" başlıklı toplantıya, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, İSTİB Meclis Üyeleri Emin Demirci, Şerafettin Taştan ve Osman Berberoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaptı.

Kasap, gıda arz güvenliğinin zayıfladığı bir sistemde, güvenilir gıdaya erişimin kolay olmadığını belirterek, "Unutulmamalıdır ki gıdanın niteliği kadar, yeterli gıdayı üretmek ve tüketicilere ulaştırmak da önemli. Çünkü tarımsal üretim yeterli olmadığında ya da tüketiciye zamanında ulaşmadığında taklit de tağşiş de artıyor. Diğer taraftan, insan sağlığını etkileyen bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlar, kalitesiz ürünler ve tüketiciyi yanıltıcı etiket, ambalaj ve reklamlar gibi sorunlarla da karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Denetimlerle Türk malı imajını yurt dışında en iyi şekilde koruyoruz"

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, ürün güvenliği denetimi konusunda Türkiye'deki mevzuatın 2005 yılından itibaren AB ile yüzde 95 uyumlu hale getirildiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle ihraç ürünlerimizde yükümlülüklerimizi yerine getirerek AB mevzuatına göre üretilen ürünlerin yanıltıcı bilgi ve zararlı ilaç içermemesi için denetimlerimizi sıkı bir şekilde yapıyoruz. Aynı duyarlılık AB dışındaki bölgeler için de uygulanıyor. AB mevzuatlarındaki yükümlülüklerimizi AB üyesi olmayan ülkeler için de uygulamaya özen gösteriyor, Türk malının tüm dünyada tanınması ve imajının korunması için gayret gösteriyoruz."