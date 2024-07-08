İstanbul Ticaret Odası Başkanı: BYD'nin Türkiye'deki yatırımı kazan-kazan bir ortaklık

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Çinli BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika ve mobilite AR-GE merkezi, ek gümrük vergisinin konuşulduğu süreçte iki taraf için win-win (kazan-kazan) bir ortaklık oldu." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika ve mobilite AR-GE merkezi, ek gümrük vergisinin konuşulduğu süreçte iki taraf için 'win-win' bir ortaklık oldu" ifadesini kullanan Avdagiç, şirketin "Made in Türkiye" yatırımının hayırlı olmasını diledi.

Avdagiç, BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımının Togg ile başlayan yeni nesil araç çağında Türkiye'nin Avrupa'nın otomotiv başkenti olma iddiasını da perçinlediğini kaydetti.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti:

"BYD'nin bu doğrudan yatırımı diğer Çinli şirketler ile dünya markalarının Avrupa stratejilerini baştan aşağı gözden geçirmelerini sağlayacaktır. En önemlisi de bu gelişmenin elektrikli araçlarda yerlilik oranını artırarak yan sanayimizi daha da güçlendirmesini, fazlar halinde binlerce iş imkanı oluşturmasını bekliyoruz. BYD'nin yatırımı, ileri global teknolojiler ve otomasyon süreçlerinin Türkiye'ye daha yoğun şekilde giriş yapmasını temin edecektir."