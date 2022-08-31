İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

31.08.2022 13:02
İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Küresel ekonominin yavaşladığı bir süreçte Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği yüzde 7,6'lık büyüme istihdam, üretim ve ihracatımızın geleceği adına umut vericidir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Küresel ekonominin yavaşladığı bir süreçte Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği yüzde 7,6'lık büyüme istihdam, üretim ve ihracatımızın geleceği adına umut vericidir. Hem çeyrekten çeyreğe hem de yıllık bazda gerçekleşen bu büyüme, istikrarlı bir gelişim patikasında ilerlediğimizin de ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Küresel ekonominin yavaşladığı bir süreçte Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği yüzde 7,6'lık büyümenin istihdam, üretim ve ihracatın geleceği adına umut verici olduğunu belirten Avdagiç, "Hem çeyrekten çeyreğe hem de yıllık bazda gerçekleşen bu büyüme, istikrarlı bir gelişim patikasında ilerlediğimizin de ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Bizi memnun eden asıl husus en yakın ticaret partnerimiz Avrupa'da işlerin durgunlaştığı bir dönemde dahi ekonomik büyümemizin yatırım ve ihracat kalemleri tarafından desteklenmesidir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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