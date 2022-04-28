İstanbul Ticaret Üniversitesi, "Avrupa Üniversitesi"nin kurucusu oldu - Son Dakika
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İstanbul Ticaret Üniversitesi, "Avrupa Üniversitesi"nin kurucusu oldu

28.04.2022 10:27
İstanbul Ticaret Üniversitesi, "Avrupa Üniversitesi"nin kurucusu oldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Avrupa Birliği tarafından uygulamalarına destek verilen Avrupa Üniversiteleri Girişimi kapsamında 10 Avrupa üniversitesi ile birlikte Uygulamalı Eğitim ve Araştırma Avrupa Üniversitesi'nin kurucularından oldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Avrupa Birliği tarafından uygulamalarına destek verilen Avrupa Üniversiteleri Girişimi kapsamında 10 Avrupa üniversitesi ile birlikte Uygulamalı Eğitim ve Araştırma Avrupa Üniversitesi'nin kurucularından oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da üniversiteler arası iş birliği, ortak araştırma ve eğitim altyapılarının kurulması ve ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla başlatılan inisiyatif kapsamında Ocak 2022'de başlatılan çalışmalarda uygulama aşamasına geçildi.

Bu aşamada üniversiteler arasında Erasmus anlaşmaları tamamlandı ve yine Avrupa Birliği tarafından sağlanan Avrupa Üniversiteleri mali destek programına başvuru tamamlandı.

Çevik Organizasyon ve Uygulama Odaklı İş birliği sloganı ile yürütülecek projede İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte İrlanda'dan Griffith College, Fransa'dan IGS Group ile ICSD, Almanya'dan Rosenheim Teknik Üniversitesi, Belçika'dan Pixel College, İspanya'dan Universidad del Atlantico, Finlandiya'dan ABO University, Hırvatistan'dan Algebra University, Polonya'dan Jana Kochanowsky University ve Litvanya'dan Viesoji Istaiga Socialiniu yer alıyor.

Avrupa Üniversitesi çalışmaları kapsamında ilgili tüm bölümlerde ortak diploma programları geliştirilmesi, müfredat uyum faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişim programlarının gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerin yanı sıra üniversitelerin girişimcilik faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin birlikte proje ve uygulamalar yapılması da planlanıyor.

Avrupa Üniversitesi uygulamaları ile birlikte gelecek dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin ilgili üniversitelerde de eğitim programlarına katılması, karşılıklı akademisyen değişim programları ile ortak bilgi havuzundan ve uygulamalı eğitim imkanlarından daha fazla yararlanması amaçlanıyor.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Nisan 2022 Sektör/Odak alanı koordinatörleri, Rektör Çomaklı başkanlığında toplandı Sektör/Odak alanı koordinatörleri, Rektör Çomaklı başkanlığında toplandı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Avrupa Birliği, Üniversiteler, Araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi, 'Avrupa Üniversitesi'nin kurucusu oldu - Son Dakika


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