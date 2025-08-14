İstanbul Turizm Fuarı 2025 Başlıyor

Türkiye'nin turizm potansiyelini uluslararası pazarlarda tanıtmayı amaçlayan İstanbul Turizm Fuarı 2025 (ITF), bu yıl 25-26 Eylül'de Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek fuara ilişkin son gelişmeler, İstanbul'da yapılan basın toplantısında paylaşıldı. Toplantıya, fuarın iş ortaklarından Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ile Dream Project Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman katıldı.

Yalnızca İstanbul'u değil, tüm Türkiye'nin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefleyen fuar, 50 ülkeden 500'ün üzerinde satın alıcı, acente ve tur operatörünü ağırlayacak. Fuar kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki destinasyonlar, küresel pazarlara doğrudan ulaşma imkanı bulacak.

Etkinlik, Türk Hava Yolları'nın resmi havayolu sponsorluğu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) stratejik partnerliği, Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) resmi iş ortaklığı ve Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğu ile düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ile Ticaret Bakanlığı da fuara destek sağlayan kurumlar arasında yer alacak.

Fuarın resmi iş ortağı olan TÜROB, fuarın resmi iş ortağı olarak otelcilik sektörünün ve turizmin tüm paydaşlarının uluslararası ölçekte görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

"Turizm profesyonelinin hareketliliği sayesinde yeni işbirlikleri kurulacak"

Toplantıda konuşan Dream Project CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman, İstanbul Turizm Fuarı'nın, yalnızca bir şehir etkinliği değil, Türkiye'nin tamamını dünyaya açan stratejik bir platform olduğunu belirtti.

Fuara 2 bin 500'ü aşkın seyahat acentesinin katılacağı bilgisini paylaşan Ataman, etkinliğin otel ve acente kontratları için önemli fırsatlar yaratacağını kaydetti.

Ataman, "B2B toplantılar ve 15 binin üzerinde turizm profesyonelinin hareketliliği sayesinde yeni işbirlikleri kurulacak, Türkiye'nin marka değeri güçlenecek ve turizmi 12 aya yayma vizyonumuza güçlü bir ivme kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

ITF'nin sektör profesyonellerini, yatırımcıları, destinasyon temsilcilerini ve karar vericileri aynı çatı altında buluşturarak Türkiye turizminin uluslararası marka değerini güçlendireceğini vurgulayan Ataman, şöyle konuştu:

"Fuar kapsamında düzenlenecek Turizm Zirvesi'nde 2025 turizm sezonu değerlendirilirken 2026 hedefleri konuşulacak. Dubai, Vietnam, Hollanda, Lüksemburg, Belçika, Polonya pazar oturumlarında, pazarların en üst düzey yöneticileri görüşlerini paylaşırken, bu pazarlarda ortak işbirliklerinin önü açılmış olacak. 'MICE', müzik turizmi, teknoloji ve yapay zeka gibi sektörün öncelikli konuları masaya yatırılacak, yerel yönetimler ve uluslararası dernekler, Türkiye'nin turizm potansiyelini ele alacak."

"Türkiye turizminin geleceğine güçlü bir yatırım"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin de İTF'nin Türkiye turizminin tüm paydaşlarını uluslararası sahnede bir araya getiren, Türkiye'nin tanıtımı ve sektörel gelişimi açısından stratejik öneme sahip bir platform olduğunu söyledi.

Eresin, organizasyon sayesinde yalnızca İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki destinasyonların, küresel turizm profesyonelleriyle doğrudan temas kurma imkanı bulduğunu aktardı.

Otellerinden acentelerine, tur operatörlerinden yerel yönetimlerine kadar geniş bir ekosistemin, fuar sayesinde yeni işbirlikleri ve pazarlama fırsatları yakaladığına değinen Eresin, "TÜROB olarak, Türkiye'nin turizm fuarı İTF'nin resmi iş ortağı olarak tam destek veriyoruz. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarın, Türkiye turizminin geleceğine güçlü bir yatırım olduğuna inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.