Fahiş fiyatlara tepki gösteren oda başkanı yayına peynirle çıktı, sunucu şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Fahiş fiyatlara tepki gösteren oda başkanı yayına peynirle çıktı, sunucu şaşkınlığını gizleyemedi

22.11.2022 15:53

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Zincir marketlerin fiyatları kasıtlı olarak yükselttiğini belirten Demir, konuyu örneklendirmek için yanında getirdiği peynir kalıbını göstererek "215 TL'ye satılıyor" dedi. Peynirin fiyatını duyan sunucu ise büyük şaşkınlık yaşadı.

CNN Türk canlı yayına konuk olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, yanında getirdiği ürünlerin fiyatları üzerinden çarpıcı tespitlerde bulundu.

"BEYAZ PEYNİR 215 TL"

Beyaz peynir fiyatları hakkında bilgi veren Ömer Demir, "Bakın burada para kazanmanın dışında başka şeyler var. Fişler burada bakın. 215 lira beyaz peynir. Kilosu 215 TL doğru. Bakın ben sütçü Ömer'in, yoğurtçu Ömer'im. Ben bunları bilirim. Daha önce hiç duyulmamış, görülmemiş olaylarla karşılaşıyoruz" dedi.

215 TL'Yİ DUYAN SPİKER DE ŞAŞIRDI

Demir'in beyaz peynir hakkında verdiği bilgi, CNN Türk spikeri Tunç Arslanalp'ı de şaşkına uğrattı. Arslanalp, Demir'e, "215 TL dediniz doğru mu?" diye sordu. Arslanalp daha sonra, "İnanılmaz" ifadelerini kullandı.

"PATATESİN FİYATI MUZU GEÇMİŞ"

Daha sonra sözlerine devam eden ve zincir marketlerin fiyatları kasıtlı olarak artırdığını belirten Demir, "Patatesin fiyatı muzu geçmiş. Böyle iş mi olur. Bunların derdi başka. Patates olmadan yemek yapamazsın, ama muz olmadan yemek yapabilirsin. İşte oyun burada. Biz tahıl krizinin aşılması için çalışan bir ülkeyiz, bizde yapılanlara bak" dedi.

"POSTMODERN TENCERE DARBESİ YAPIYORLAR"

Marketlerin amacının halkı sokağa sürüklemek olduğunu aktaran Demir, "Bunlar postmodern tencere darbesi yapıyorlar. Mutfakta yangın çıkarmaya çalışıyorlar ki ülke kaosa sürüklensin. İnsanları sokağa çıkarmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi bilinçli yapılan şeyler. 100 liraya mal ettiklerini 140 TL'ye satıyorlar. Ben süt üreticisiyim, zaten canımız burnumuzda. Bizden aldıkları fiyatın katbekat üzerine koyup halka veriyorlar" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Ahmet Tan: Ben bu ülkede bu büyük marketleri çarşıyı pazarı hali denetim neden yok kafalarına fiyat artiriyorlar ver sağlam bir ceza bak akillanmiyorlarmi milleti canından bezdirdiniz yazıklar olsun doymayan aç gözlü pisliklere Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyatlara tepki gösteren oda başkanı yayına peynirle çıktı, sunucu şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika


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