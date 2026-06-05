İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı - Son Dakika
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İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı

İstanbul\'daki dev AVM\'nin tamamı satıldı
05.06.2026 08:26
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Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'yi işleten şirketin kalan yüzde 50 hissesini satın almak için anlaşma imzaladı. Rekabet Kurulu'nun onay vermesi halinde şirketin AVM'deki payı yüzde 100'e çıkacak ve İstanbul Optimum Premium Outlet'in tek sahibi Rönesans Gayrimenkul olacak.

Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'yi işleten şirketin kalan yüzde 50 hissesini satın almak için anlaşma imzaladı. Rekabet Kurulu'nun onay vermesi halinde şirket, AVM'nin tek sahibi olacak. Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi'nin tamamına sahip olmak için önemli bir adım attı.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda, halen yüzde 50 ortağı olduğu Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan yüzde 50 hissesinin satın alınması için sözleşme imzalandı.

HİSSELER EURO CRESCENT'TEN DEVRALINACAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu hisseler Euro Crescent Private Limited şirketinden devralınacak. Pay devir sözleşmesi imzalanmış olsa da hisselerin resmi devri henüz gerçekleşmedi. Satın alma işleminin tamamlanması için Rekabet Kurulu'nun onayı bekleniyor.

TEK SAHİBİ OLACAK

Rekabet Kurulu'nun izin vermesi halinde Rönesans Gayrimenkul'ün Feriköy Gayrimenkul'deki payı yüzde 100'e yükselecek. Böylece daha önce ortak yönetim altında bulunan İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'nin tek sahibi Rönesans Gayrimenkul olacak.

PORTFÖYÜNÜ BÜYÜTECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, satın almanın stratejik ve finansal açıdan önemli olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Alışveriş merkezinin tamamının Şirketimize ait olacak olması portföyümüzün ve gelirimizin büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. Şirket, Rekabet Kurulu'na yapılacak başvurunun ardından süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Rekabet Kurulu, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı - Son Dakika

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