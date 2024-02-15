İstanbulluların %91'i TAG'ı destekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbulluların %91'i TAG'ı destekliyor

İstanbulluların %91\'i TAG\'ı destekliyor

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'in paylaştığı İstanbul Ekonomi Araştırmasının sonuçlarına göre, İstanbulluların %91'i TAG'ı destekliyor. Araştırmada, taksilerden memnun olmayanların oranı %62 olarak belirlenirken, %22'si ise bu sorunu çözecek adayı destekleyeceğini belirtti. Öktem, 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin taksi hizmetlerindeki sorunları çözmek adına kritik önem taşıdığını vurguladı.

15.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:39
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Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'in paylaştığı İstanbul Ekonomi Araştırmasının sonuçlarına göre TAG, İstanbulluların yüzde 91'i tarafından destekleniyor.

Martı'nın Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Ekonomi Araştırması'nın yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Araştırmada Öktem'in İstanbulluların yüzde 91'i tarafından desteklendiği sonucu paylaşıldı. Ankete katılanlar arasında yüzde 62'lik bir kesimin taksilerden hiç memnun olmadığını, yüzde 22'si ise seçimlerde bu sorunu çözecek adayı kesinlikle destekleyeceğini belirtti.

"Çözümün adı: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Oğuz Alper Öktem 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin, İstanbul'un sokaklarında hızla büyüyen taksi hizmetlerine yönelik memnuniyetsizliği çözmek adına kritik önem taşıdığını belirterek, "Bu yönetmelik, taksi taşımacılığında yaşanan vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunları gibi temel problemleri odağına alarak, dijital kayıt ve denetim mekanizmalarıyla bu sorunların üstesinden gelmeyi amaçlıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbulluların %91'i TAG'ı destekliyor - Son Dakika

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