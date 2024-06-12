İstanbulluların Evdeki Bir Numaralı Gündemi Ekonomik Sorunlar

Ekonomi

(İSTANBUL)- İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce'nin paylaştığı rapora göre, İstanbulluların evdeki bir numaralı gündemi yüzde 60,3 ile ekonomik sorunlar oldu. Tatillerini genellikle İstanbul dışında geçirdiğini belirten katılımcıların yüzde 22,2'si bu bayramda ekonomik nedenlerle İstanbul'da olacağını dile getirdi. Kredi kartı sahibi olan İstanbulluların yüzde 8,8'i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

İPA 'İstanbul Barometresi Mayıs 2024' raporu yayımlandı. İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, İstanbulluların evdeki bir numaralı gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtti. "Mayıs ayında İstanbulluların 1 numaralı gündemi ekonomi" başlığı ile paylaşım yapan Gökce, şu satırlara yer verdi:

"İPA İstanbul, tarafından yayınlanan 'İstanbul Barometresi Mayıs 2024' raporuna göre, İstanbulluların evdeki bir numaralı gündemi yüzde 60,3 ile ekonomik sorunlar oldu. İstanbulluların yüzde 80,1'i geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor. Mayıs ayında katılımcıların yüzde 18,6'sı bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 27'si aslında pek geçinemediğini, yüzde 34,5'i kıt kanaat geçinebildiğini söyledi.

"İstanbullular bayramda evlerinde olacak"

Bu yıl bayramda tatile veya memlekete gitmek daha da zorlaştı. Tatillerini genellikle İstanbul dışında geçirdiğini belirten katılımcıların yüzde 22,2'si bu bayramda ekonomik sebeplerden ötürü İstanbul'da olacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 13,9'u ise ekonomik sebeplerle tatil harcamalarını kısarak tatil yapacağını belirtti.

"İstanbulluların yüzde 8,8'i kredi kartı borcunu ödeyemiyor"

Her 2 kredi kartı sahibinden biri kredi kartı borcunu ödeyemiyor ya da asgari tutarını ödeyebiliyor.

Katılımcıların yüzde 32,4'ü kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini ifade ederken, yüzde 6,2'si asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 3,4'ü asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtti. Kredi kartı sahibi olan İstanbulluların yüzde 8,8'i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Ekonomide yaşanan sorunlar ve hayat pahalılığı İstanbulluların ekonomik kaygılarını arttırıyor, geçinmelerini de zorlaştırıyor. Özellikle konut kirası ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar büyük bir yük oluyor. Halkın talebi hayat pahalılığını düşürecek ve alım gücünü yükseltecek kapsayıcı politikaların uygulanması yönünde."