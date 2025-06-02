İşte Türkiye'deki asgari ücretin dünya sıralamasındaki yeri - Son Dakika
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Ekonomi

İşte Türkiye'deki asgari ücretin dünya sıralamasındaki yeri

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İşte Türkiye\'deki asgari ücretin dünya sıralamasındaki yeri
02.06.2025 09:18
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İşte Türkiye\'deki asgari ücretin dünya sıralamasındaki yeri
Haber Videosu

Asgari ücret konusunda Türkiye'nin dünya sıralaması belirlendi. Ülkemizin hangi sıralamada olduğu ve diğer ülkelerle karşılaştırılması, asgari ücretin global ölçekteki durumunu gözler önüne seriyor. Detaylar haberimizde.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, Haberler.com ekranlarında Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yayında, asgari ücretin belirlenme süreci, enflasyonun etkisi ve çalışanların geçim sıkıntısı mercek altına alındı. Duman, "Temel ihtiyaçlar bakımından Avrupa'daki fiyat artışlarına göre ülkemizdeki fiyat artışları gerçekten birbiriyle eşdeğer değil" ifadelerini kullandı.

ABD-TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET KIYASI

Duman, asgari ücretin ABD'de 1300 dolara, Türkiye'de ise sadece 550 dolara denk geldiğini belirterek, gelir-gider dengesizliğine dikkat çekti. "Asgari ücreti sadece gelirle değerlendirmemek gerek" diyen Duman, ailedeki kişi sayısından, kira bedellerine ve vergi dilimlerine kadar pek çok etmenin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. "Asgari ücreti sadece gelir endeksli düşünmemek lazım, gider kalemleri de önemli, vergi dilimleri, kira tutarları, geçinme bedelleri, ailede kaç kişinin yaşadığı önemli. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinin birçoğunda eve gelen para evin giderini karşılamıyorsa sosyal destekler de ilave ediliyor" dedi.

AVRUPA'DAKİ SİSTEM TÜRKİYE İÇİN MODEL OLABİLİR Mİ?

Duman'a göre Avrupa ülkelerinde bir evin gideri gelirle karşılanamıyorsa devlet sosyal destekle devreye giriyor. Bu anlayışın Türkiye'de eksik olduğunu ifade eden Duman, fiyat artışlarının da Avrupa ile kıyaslanamayacak seviyede olduğunu söyledi. "Enflasyon kalemlerinden biri de işçilik ücretlerinin artması."

YENİ HAL YASASI UMUT VADEDİYOR MU?

Enflasyonun kalemlerinden birinin de işçilik ücretleri olduğunu belirten Duman, Avrupa'da çift haneli enflasyonun nadir görüldüğünü hatırlattı. "Avrupa'da bir sistem var, markette ürünün satış fiyatı serbest şekilde belirlenemiyor" diyen Duman, Türkiye'de çıkacak yeni hal yasasının bu noktada fahiş fiyat artışlarının önüne geçebileceğini kaydetti. Avrupa ülkelerinde çift haneli enflasyonu pek göremezsiniz. Avrupa'da bir standart var; üretilen ürünün markette satışını belirleyen bir sistem var. Bu sistem istediğiniz kadar zam yapmanıza müsaade etmiyor. Ülkemizde çıkacak yeni hal yasası fahiş fiyat artışının önüne geçebilir. Temel ihtiyaçlar bakımından Avrupa'daki fiyat artışlarına göre ülkemizdeki fiyat artışları gerçekten birbiriyle eşdeğer değil."

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Son Dakika Ekonomi İşte Türkiye'deki asgari ücretin dünya sıralamasındaki yeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bu millete her şey müstehak, ben acımıyorum.Bir adam gökyüzünden zembille inseydi.25 yıl boyunca bir adamın peşinden gidilmez!!Adam ayakta zor duruyor,promtıra bakmadan iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyor ama hala %30-35 oy potansiyeli var kemikleşmiş.Adam ölse ,adamı mezardan çıkartıp koltuğa oturtacak bir zihniyet varken ,bu millete her şey müstehaktır... 118 63 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Ben de insanların anlayışını anlamıyorum. asgari ücret ne demek İnsanların çalıştırılabileceği en düşük maaş anlamına geliyor yani burada parayı vermesi gereken kişi patronlar yaniAsgari ücretin altındaki kimsenin çalıştırılamayacağı anlamına gelen bir konu iken parayı da vermesi gereken patron iken devletin suçlamanın anlamını anlamıyorum .gerçekten kafanız gerçekten mi basmıyor.Aynı zaman da patronların çoğu Türkiye de chpli madem o kadar çok para vermek istiyorlar işçilere versinler ya tutan mı var. 49 68 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bir zamanlar yokluklar ülkesi olup bize imrenerek bakan bulgaristanda şu an asgari ücret 24686 tl bizde ise 22104 tl bu herşeyi açıklıyor sanırım 77 29 Yanıtla
  • babasultan:
    Umrumda değil , makarnacı ampuller düşünsün .d.d. ben kazanıyorum ayda 120 bin . 42 44 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Bundan beş yıl önce 2020 yılında ekmek 1.5 tl idi şimdi yüde bin arttı 15 tl oldu bu demek oluyorki enflasyon yüzde bin arttı 5 yıl içinde ülkenin içinden geçenler mutlumusunuz bir simit bir çay kaç para oldu ekmegi çocuguna okul pogaçasını kredi kartıyla alıyoruz gerçi kendileri kuş sütüyle beslendiklerinden problem yok onlar için 39 7 Yanıtla
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