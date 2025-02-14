İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı

Ekonomi

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi. Bu yılki bayramlarda ödenecek tutarlar henüz netleşmedi ancak konuşulan en güçlü rakamlar şu şekilde:

BİRİNCİ FORMÜL: YÜZDE 50 ARTIŞ

Bu formüle göre, mevcut 3.000 TL olan ikramiye tutarı yüzde 50 artırılarak 4 bin 500 TL'ye yükseltilecek. Bu durumda, emekliler iki bayramda toplam 9 bin TL ikramiye alacaklar.

İKİNCİ FORMÜL: OCAK AYI ENFLASYON ORANI

Ocak ayında emeklilere yapılan yüzde 15,75'lik zam, ikramiyeye de uygulanırsa 3 bin 472 TL'ye çıkabilir. Yuvarlamayla bu rakam 3 bin 500 TL olabilir.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: 2024 YILI ENFLASYONU

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa ödeme 4 bin 331 TL'ye yükselebilir. Yuvarlamayla 4 bin 500 TL seviyesine çıkabilir ve toplam yıllık ödeme 9 bin TL olur.

İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor. Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Bayram ikramiyeleri, emekli maaşı fark etmeksizin tüm emeklilere eşit miktarda ödeniyor. Ancak dul ve yetimler, hisseleri oranında ödeme alıyor. Geçen yıl yüzde 75 hissesi olanlar 2.250 TL, yüzde 50 hissesi olanlar 1.500 TL ve yüzde 25 hissesi olanlar 750 TL ikramiye almıştı. Bu yıl ise artışla birlikte hisselere göre ödenecek tutarların da güncellenmesi bekleniyor.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ İKRAMİYE ARTIŞLARI

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi.

2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri, 2021'de 1.100 TL'ye, 2023'te 2.000 TL'ye ve 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış trendi, emeklilerin 2025 yılı için de benzer bir zam beklentisine girmesine neden oldu.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı gibi yeni yıl ikramiyelerinin bütçeye getireceği ek yük de göze alınarak yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak olan yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.