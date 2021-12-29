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istegelsin'den Yandex ile yeni iş birliği - Son Dakika

istegelsin'den Yandex ile yeni iş birliği

29.12.2021 12:00
istegelsin'den Yandex ile yeni iş birliği

istegelsin, teslimatları araçlara otomatik olarak dağıtan ve her bir araç için en uygun rotayı oluşturan lojistik optimizasyon hizmeti olan Yandex.Routing'i kullanmaya başladı.

istegelsin, teslimatları araçlara otomatik olarak dağıtan ve her bir araç için en uygun rotayı oluşturan lojistik optimizasyon hizmeti olan Yandex.Routing'i kullanmaya başladı.

istegelsin'den yapılan açıklamaya göre, her gün binlerce müşterisinin siparişini eksiksiz ve zamanında ulaştıran süpermarket istegelsin'in teslimatlarında rota optimizasyonu için gerçekleştirdiği anlaşma sektörde bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Taptaze süpermarket istegelsin için, kendi depolarında sakladığı ürünleri soğuk zincir kırılmadan müşterisinin buzdolabına ulaştırmak kadar, istenen saatte teslim etmek de büyük önem taşıyor. Zengin ve çeşitli ürün yelpazesini, 10.00 ile 00.00 saatleri arasında eksiksiz ve tam zamanında müşterilerinin kapısına kadar götürmeyi taahhüt eden istegelsin, yoğun trafik ya da kapalı yollar nedeniyle teslimatta yaşanacak zaman kayıplarının önüne geçmek amacıyla Yandex.Routing'i kullanmaya başladı.

???????istegelsin, pazarda tahmini varış zamanını ayarlayan çözümlerden biri olan Yandex.Routing'in de katkısıyla siparişleri tam zamanında teslim etme oranında rekabetçi gücünü daha da öne çıkarıyor. Lojistik maliyetlerini düşüren ve sipariş başına maliyette verimlilik sağlayan rota optimizasyonu, istegelsin'in en önemli ana vaatlerinden biri olan kaliteli hizmet ve ürünleri uygun fiyat ile sunma misyonunu daha da pekiştiren güçlerinden biri oluyor.

Yandex.Routing ile yapılacak iş birliği sayesinde aynı zamanda kat edilen kilometre mesafesinin yüzde 15 oranında azaltılması ve böylece daha az karbon emisyonu salınması yoluyla sürdürülebilirlik hedeflerine de anlamlı katkı yapılması planlanıyor.

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Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi istegelsin'den Yandex ile yeni iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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