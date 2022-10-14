İSTİB 66'ncı dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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İSTİB 66'ncı dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdi

14.10.2022 15:04
İSTİB 66'ncı dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdi

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) 66. döneminin son meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) 66. döneminin son meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, yeni dönemde borsa hizmetlerini geliştirdiklerini belirterek, üyelerin rekabet güçlerinin artması için çalıştıklarını kaydetti.

Önceki dönemler ile karşılaştırıldığında büyük değişiklikler olduğunun görüldüğünü aktaran Kopuz, borsaların ana görevi olan tescil ve fiyatların duyurulması hizmetlerinin layıkıyla yerine getirilmesinin ötesinde "üye odaklı borsacılık" için çok daha fazlasını yaptıklarını vurguladı.

Kopuz, Türkiye'deki oda ve borsalara örnek olacak bir çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Başarılarımızın nedenlerinden birinin de meclis ve meslek komitelerimizin temsil kabiliyetini artırmamız olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz üzere 2018 Nisanı'nda yapılan seçimlerden önce meslek komitelerini 17'den 27'ye çıkararak güçlendirmiştik. Böylece 85 olan meslek komiteleri üyesi sayısı 139'a, meclis üyesi sayısı ise 34'ten 56'ya çıkmış oldu. Bu sayede her sektör daha güçlü biçimde temsil edilmeye başladı.

Bu yıl düzenlemeye başladığımız Borsa Meydanı toplantılarında, bürokrasi, üniversite, sivil toplum ve sektör temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini dile getiriyorlar. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların sonuçları medyada geniş yankı buluyor."

Üyelerin rekabet gücünü artırmak için İSTİB Kart projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kopuz, "Çeşitli markalarla iş birliği yaparak üyelerimize ayrıcalıklı fırsatlar ve faydalar sunuyoruz. Üyelerimize dağıtılan İSTİB Kartın anlaşmalı firmalarına her geçen gün yenileri ekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİB Meclisi, 22 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleri seçimlerinin ardından yeniden oluşturulacak.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSTİB 66'ncı dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTİB 66'ncı dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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