İSTİB, Antep Fıstığı Yetiştiriciliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

İSTİB, Antep Fıstığı Yetiştiriciliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), tarımsal ürünlerde üretimi ve yatırımı artırmak amacıyla başlattığı 'Altın Tohumlar' projesi kapsamında 'Nasıl Antep Fıstığı Yetiştiricisi Olunur?' konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Antep fıstığının uygun üretim şartları ve yerel ırklar kullanıldığında yüksek getiri sağlayabileceği vurgulandı.

15.08.2024 14:20
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İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) katma değeri yüksek tarımsal ürünlerde üretimin ve yatırımın artırılması amacıyla başlattığı "Altın Tohumlar" projesinde bu ay "Nasıl Antep Fıstığı Yetiştiricisi Olunur?" konusu ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda Antep fıstığının, üreticileri uzun vadede memnun edeceği, uygun üretim şartları ile geliştirilmiş yerel ırklar kullanıldığında yüksek getiri sağlayacağı kaydedildi.

Moderatörlüğünü İSTİB Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen'in, açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap'ın yaptığı toplantıya, İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nevzat Aslan, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Ertuğrul İlikçioğlu, Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Polat ve Güneydoğu Antep Fıstıkçılık İhracat Müdürü Beray Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Ahmet Bülent Kasap, Türkiye'nin Antep fıstığı ağaç sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer almasına rağmen, verimlilikte aynı konumda olmadığına dikkati çekti.

Türkiye'de Antep fıstığı veriminin dünya ortalamasının altında olduğunu belirten Kasap, şunları kaydetti:

"Ağaç varlığında birinci iken üretimde ABD'nin açık ara arkasındayız, ikinciyiz. ABD dünya üretiminin yüzde 65'ini, biz ise yüzde 15-20'sini gerçekleştiriyoruz. Yani ürünün potansiyeli ne olursa olsun, verimliliği ve kaliteyi artıramıyorsanız varlık göstermeniz mümkün değildir. Diğer bir önemli nokta ise mahsule katılacak katma değerdir. Böylece, hem uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırabilir hem de ülkemizin ekonomik gelişmesine katkıda bulunabiliriz."

Kaynak: AA

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