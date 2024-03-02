İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Türkiye\'de Yatırım Ortamı İyileşiyor, Tarıma Daha Fazla Önem Verilmeli

Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tarafından açıklanan 2024 Yılı Eylem Planı'nı değerlendirdi.

Kopuz, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, birçok bakanlık ve iş dünyasından kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla çalışan YOİKK tarafından açıklanan 2024 Yılı Eylem Planı'nı değerlendirerek, Türkiye'de yatırım ortamının her geçen gün iyileştiğini ve tarıma daha da önem verilmesi gerektiğini belirtti.

YOİKK tarafından yapılan çalışmaların iş kurma, üretim ve ticaret yapma süreçlerini kolaylaştırdığını hatırlatan Kopuz, eskiden aylarca vakit alan birçok işin şimdi birkaç gün içinde tamamlandığını, bürokrasinin azaldığını, yapılan çalışmaların hiçbir zaman yeterli görülmediğini ve daha da iyisi için çaba sarf edildiğini kaydetti.

"2024 Eylem Planı, iş dünyasının dönüşümün gereklerine uygun hale gelmesini, rekabet gücünün artmasını sağlayacak önemli maddeler içeriyor"

Ali Kopuz, YOİKK tarafından açıklanan 2024 Yılı Eylem Planı'nda Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmenin yanında geliştirecek birçok yeni eylemin de yer aldığına dikkati çekerek, "Dünyada da Türkiye'de de iş yapma biçimleri değişiyor, dönüşüyor. 2024 Eylem Planı, Türkiye iş dünyasının bu dönüşümün gereklerine uygun hale gelmesini, dolayısıyla rekabet gücünün artmasını sağlayacak önemli maddeler içeriyor. Örneğin e-tebligat usulünün genişletilmesi, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliklerinin hazırlanması doğrultusundaki düzenlemeler dünyanın yeni gerçeklerine uyumumuzu hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayan sektörlerin katma değerli üretim süreçlerini desteklemek, yatırım ortamlarını iyileştirmek amacıyla bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücü arzının güçlendirilmesi ve nitelikli iş gücüne sahip yabancıların çalışma ve oturum süreçlerinin hızlandırılması ile ilgili planlanan eylemlerin de dikkati çekici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında katma değerli üretim ve nitelikli iş gücü olduğunu aktaran Kopuz, "Bu sorunların çözümü için atılacak adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine planda yer alan iş gücü ihtiyacı analizinin ve bu analiz sonuçlarına göre atılacak adımların, mesleki teknik eğitim konusunda yapılacaklarla bütünleştiğinde sorunların çözümü yolunda önemli mesafe kat edilecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kopuz, planda iklim değişikliği ve yeşil dönüşümle ilgili birçok maddenin var olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin 2053'te sıfır karbonu hedeflediğini ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların sadece yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel rekabet gücünü de artıracağını ifade etti.

"Tarım sektöründe büyük yatırımlar yapılmasını sağlayacak tedbir, destek ve kolaylıklara ihtiyaç var"

İSTİB Başkanı Kopuz, Türkiye'de tarımsal üretimin sürekli arttığını ancak potansiyelinden hala uzak olduğuna değinerek, "Tarım sektöründe büyük yatırımlar yapılmasını sağlayacak tedbir, destek ve kolaylıklara ihtiyaç var. Sabit sermaye yatırımları içinde tarımın payı çok düşük. Bu da ülkemizde aile üreticiliğinin yaygınlığının göstergesidir. Tarımsal üretimde aile üreticiliği çok önemlidir ve elbette desteklenmelidir. Ancak, unutulmamalıdır ki sadece büyük yatırımlarla ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanmak mümkün olabilir. İleri teknoloji kullanımı ve verimlilik artışı da büyük yatırımlarla daha kolay gerçekleşir. Yüksek verimli ve düşük maliyetli üretim ise günümüzde en büyük sorunlarımızdan biri olan gıda enflasyonunun çözümü için en doğru yoldur." açıklamalarında bulundu.