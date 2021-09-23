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İSTİB Başkanı Kopuz: "Faiz indirimi kaçınılmazdı" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: "Faiz indirimi kaçınılmazdı"

23.09.2021 17:14
İSTİB Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, ticari kredi daralmasını engellemek için faizlerin 100 baz puan düşürülmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, ticari kredi daralmasını engellemek için faizlerin 100 baz puan düşürülmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın neredeyse 2 yıldır pandeminin etkisi altında olduğunu belirterek, bu durumun tüm ekonomik faaliyetleri etkilediğini, dengeleri bozduğunu kaydetti.

Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi ve iklim koşullarının da etkisiyle artan gıda fiyatları ve kapanmalar dolayısıyla yükselen lojistik maliyetleri, enflasyonu tüm ülkeler için büyük bir sorun haline getirdi. Enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla uygulanan sıkı para politikaları neticesinde ise kredilerde daralma başladı. Yani üretim ve yatırım için gereken kredilerin maliyetinin artması ekonomi için bir çıkmaz haline geliyor. Ticari kredi daralmasını engellemek için faizlerin 100 baz puan düşürülmesi kaçınılmazdı. Bu nedenle Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indiriminin bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum."

İstanbul, Ticaret, Kredi, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz: 'Faiz indirimi kaçınılmazdı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İSTİB Başkanı Kopuz: "Faiz indirimi kaçınılmazdı" - Son Dakika
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