Üye Girişi
İSTİB Başkanı Kopuz: " Yeşil Mutabakat'a uyum için üretimde yeşil dönüşüm gerekiyor" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: " Yeşil Mutabakat'a uyum için üretimde yeşil dönüşüm gerekiyor"

12.11.2021 12:05
İSTİB Başkanı Kopuz: " Yeşil Mutabakat'a uyum için üretimde yeşil dönüşüm gerekiyor"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Yeşil Mutabakat'a uyum yolunda yapılması gerekenlerin net olarak belirlenmesi için geniş katılımlı bir şura düzenlenmesi yararlı olacaktır.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Yeşil Mutabakat'a uyum yolunda yapılması gerekenlerin net olarak belirlenmesi için geniş katılımlı bir şura düzenlenmesi yararlı olacaktır. Aynı zamanda elde edilen veriler ışığında yeşil dönüşüm için geniş kapsamlı eğitim ve danışmanlık projelerinin başlatılmasının ve güçlü bir destek paketinin hazırlanmasının faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kopuz Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın ciddi bir iklim krizinin eşiğinde olduğunu, sık sık bu konuda uyarılarda bulunduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünya genelinde 2050 yılına kadar gıda talebinin en az yüzde 50 artacağını ifade eden Kopuz, "Gıda arzı ise hem toprakların verimsizleşmesi hem de iklim değişikliği dolayısıyla sürekli azalma eğiliminde. Bu durumda yapılması gereken hem üretim biçimlerimizi ileri teknoloji destekli hale getirmek hem de bunu yaparken en az karbon salınımına yol açmaktır. Aslında son günlerde üzerinde sık sık tartışılan Yeşil Mutabakat meselesinin özü budur. Bir taraftan üretimi artırırken, öte yandan daha az karbon üretmemiz gerekiyor. Aslında bu bir çelişki gibi görülebilir. Yani hem karbon salımınız azalacak hem de üretiminiz artacak. Bu mümkün ama tabii maliyeti yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, hem insanlık hem uygarlık hem de sürdürülebilir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için bu sorunun çözülmesinin bir ölüm kalım meselesi olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji kullanarak karbon salınımı düşürülebilir, ileri teknoloji kullanarak da verimlilik artabilir. Ancak her ikisinin de büyük bir maliyeti var. Zaten sorun da burada. Yani ucuz bir enerji kaynağından vazgeçip pahalısını kullanarak karbon salınımını azaltabiliyorsunuz. ya da büyük Ar-Ge ve teknoloji yatırımları yaparak tarımsal üretimi artırabiliyorsunuz. Mesele bunun bedelini kimin ödeyeceğidir. Uluslararası rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışan sanayici ve üreticilerimiz, son zamanlardaki kur avantajının etkisiyle ihracatta rekorlar kırıyor.

Ancak bunun sürdürülebilir olması için gereken yatırımları kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmeleri mümkün değil. Konuyla ilgili kapsamlı ve adil destek programlarına ihtiyaç var. Bugüne kadar çevre konusu vicdani bir mesele gibi görülüyordu. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe sokmasıyla bu bizim için bir zorunluluk haline geldi. Yani eğer üretim süreçlerimizde karbon salınımını düşüremezsek bunun bedelini ürettiklerimizi ihraç edemeyerek ödeyeceğiz. Bu nedenle temiz enerjili ve yüksek teknolojik üretim bizim için bir zorunluluk haline gelmiştir."

"Yeşil Mutabakata uyum için geniş katılımlı bir şura düzenlenmesi yararlı olacaktır"

Ali Kopuz, Türkiye'nin Yeşil Mutabakat'a uyum sağlaması için halen tüm bakanlıklar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili toplantılar düzenleyip, bunun üzerine çalıştıklarını aktararak, "Tüm bu çalışmaların derlenip toparlanacağı, sektörlerin durumlarının net olarak belirleneceği ve çözüm önerilerinin üretilebileceği bir platforma ihtiyaç var. Bu nedenle, Yeşil Mutabakat'a uyum yolunda yapılması gerekenlerin net olarak belirlenmesi için geniş katılımlı bir şura düzenlenmesi yararlı olacaktır. Aynı zamanda elde edilen veriler ışığında yeşil dönüşüm için geniş kapsamlı eğitim ve danışmanlık projelerinin başlatılmasının ve güçlü bir destek paketinin hazırlanmasının faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 20 yılda büyük bir değişim geçirerek bambaşka bir ülke haline geldiğini belirten Kopuz, insanlık tarihi boyunca yaşanan en büyük sorun olmaya aday iklim krizinin çözümünde de Türkiye'nin öncü bir ülke olacağına inancının tam olduğunu, el birliğiyle bu sorunların aşılacağını kaydetti.

geri dönüşüm, Türkiye, Karbon, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz: ' Yeşil Mutabakat'a uyum için üretimde yeşil dönüşüm gerekiyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu 12:31 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt
Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı

Son Dakika Haberleri
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:33
Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı         
12:26
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı         
12:08
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Hanife Demirci'yi sokak ortasında öldüren zanlı ilk sorgusunda itiraf etti! Cinayeti adım adım planlamış Hanife Demirci'yi sokak ortasında öldüren zanlı ilk sorgusunda itiraf etti! Cinayeti adım adım planlamış         
10:22
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 12:54:12. #1.13#
SON DAKİKA: İSTİB Başkanı Kopuz: " Yeşil Mutabakat'a uyum için üretimde yeşil dönüşüm gerekiyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement