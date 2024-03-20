İSTİB Başkanı: Pestisit denetlenmeli, destekler testi geçen ürüne verilmeli

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'de tarımsal üretimin en büyük sorunlarından birinin bilinçsiz zirai ilaç kullanımından kaynaklanan pestisit kalıntısı olduğunu belirterek, "Pestisit hasattan önce denetlenmeli ve tarımsal destekler pestisit testini geçen ürüne verilmeli." ifadesini kullandı.
Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, zirai ilaç kalıntılarının bir taraftan sağlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu, diğer taraftan ise ciddi maddi kayıplara yol açtığını bildirdi.
Pestisit sorununun tarımın kanayan yarası olduğunu vurgulayan Kopuz, "Bu sorunun en önemli nedeni ise zirai ilaçların bilinçsiz kullanımı. Üreticilerimiz zirai ilaçları, ürünlerinin riske girmesinden endişelenerek gereğinden fazla kullanıyor. Sonuçta mahsul haşere veya yabani otlar gibi zararlılardan kurtuluyor ama bizzat kendisi zararlı hale geliyor, insan sağlığını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kopuz, pestisit kalıntılı ürünlerin birçok hastalığa neden olmasının yanı sıra kaynak israfına da yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle sağlık harcamalarının artmasıyla sosyal güvenlik dengesini bozuyor. İkinci olarak da ihracat gelirimizi olumsuz etkiliyor. Türkiye'den ihraç edilen tarımsal ürünlerin, zirai ilaç kalıntıları yüzünden iade edildiğine sıklıkla şahit oluyoruz. Bu durum sadece ihracat gelirimizi düşürmüyor, aynı zamanda kaynak ve emek israfına sebep oluyor. Ürünün ekiminden, hasat sürecine, nakliyesinden pazarlamasına kadar tüm harcama ve emekler boşa gidiyor. Bu sebeple, pestisit denetimleri, ziraat mühendislerinin kontrolünde hasat öncesi ilaçlama döneminde tarlada yapılmaya başlanmalı ve her aşamada tekrar edilmelidir."
"Gıda kaybını azaltarak tarımsal hasılamızda çok ciddi artış sağlamamız mümkün"
Ali Kopuz, tarımsal desteklemelerin tarlaya verilmesinin yol açtığı sorunlara dikkati çekerek, destekler tarlaya verildiğinde ve o arazinin ekilip ekilmediği denetlenmediğinde ciddi bir kaynak israfı olduğunu vurguladı.
Hem tarımsal desteklerin boşa harcanmasının hem de pestisit sorununun önüne "desteklerin pestisit denetiminden geçen ürünlere verilmesiyle" geçilebileceğini kaydeden Kopuz, Türkiye'nin tarımsal hasılasının sürekli artmasına rağmen potansiyelinin çok daha fazla olduğuna dikkati çekti.
Kopuz, "Ürüne destek vererek, pestisit sorununu çözerek ve gıda kaybını azaltarak bile tarımsal hasılamızda çok ciddi artış sağlamamız mümkün." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › İSTİB Başkanı: Pestisit denetlenmeli, destekler testi geçen ürüne verilmeli - Son Dakika
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