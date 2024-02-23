İstihdam Endeksi 2023 Yılı Dördüncü Çeyrekte Arttı

İstihdam endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı son çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.
Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı.
Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 109,9 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 109,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 arttı.
İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.
Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,6 azaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 azaldı.
Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 16,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,6, inşaat sektöründe yüzde 18,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,6 arttı.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 108,8 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 108,7, inşaat sektöründe yüzde 116,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 109,4 arttı.
Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 106,9 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 106,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 107,0, inşaat sektöründe yüzde 114,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 107,3 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 119,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 119,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 117,5, inşaat sektöründe yüzde 124,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 121,6 arttı.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 16,6 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,5, inşaat sektöründe yüzde 17,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,1 arttı.
Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 16,9 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,9, inşaat sektöründe yüzde 17,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,4 arttı.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 15,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 15,9, inşaat sektöründe yüzde 18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Ekonomi › İstihdam Endeksi 2023 Yılı Dördüncü Çeyrekte Arttı - Son Dakika
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