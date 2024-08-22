İstihdam Endeksi 2024 Yılı İkinci Çeyrekte Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstihdam Endeksi 2024 Yılı İkinci Çeyrekte Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı ikinci çeyreğinde istihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki istihdam artışı incelendiğinde, sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 artış olduğu görüldü.

22.08.2024 10:20
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İstihdam endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ikinci çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 115,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 115,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 113,9, inşaat sektöründe yüzde 126,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 115,0 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,0 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 14,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,9, inşaat sektöründe yüzde 7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 112,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 118,3, inşaat sektöründe yüzde 116,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 109,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 114,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 121,6, inşaat sektöründe yüzde 116,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 99,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 99,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 102,5, inşaat sektöründe yüzde 115,6, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 96,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 13,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 15,6, inşaat sektöründe yüzde 10,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 14,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,7, inşaat sektöründe yüzde 9,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 10,0, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,3 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstihdam Endeksi 2024 Yılı İkinci Çeyrekte Arttı - Son Dakika

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