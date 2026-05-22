İstihdam Endeksi Yüzde 1,2 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstihdam Endeksi Yüzde 1,2 Arttı

İstihdam Endeksi Yüzde 1,2 Arttı
22.05.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, 2026 yılı 1'inci çeyrek istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,2 arttığını duyurdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı 1'inci çeyreğinde istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2026 yılı 1'inci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azaldı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 34,7, inşaat sektöründe yüzde 33,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 11,1, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,4 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 43, inşaat sektöründe yüzde 42,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 42, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 48,2, inşaat sektöründe yüzde 51,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 13,9, inşaat sektöründe yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,1 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 13,3, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,5 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 16,8, inşaat sektöründe yüzde 20,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20,9 arttı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstihdam Endeksi Yüzde 1,2 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:14:33. #7.12#
SON DAKİKA: İstihdam Endeksi Yüzde 1,2 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.