İstihdam Oranı Yüzde 49,9'a Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstihdam Oranı Yüzde 49,9'a Ulaştı

Bakan Işıkhan, istihdamın artarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

10.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu olarak atılan adımlar neticesinde istihdam oranının 0,2 puan artarak yüzde 49,9'a ulaştığını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En büyük önceliklerimizden olan istihdam ve işgücüne katılım oranında artış devam ediyor. OVP hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Böylelikle istihdam oranında tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 8,8 oldu. İşsizlik son 18 aydır tekli hanelerde seyrediyor" dedi.

Bakan Işıkhan, "İşgücümüz ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artış ile yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerimizin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Yüzyılını yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstihdam Oranı Yüzde 49,9'a Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:26 TÜİK Başkanı’nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası Parayı alırken suçüstü yakalandı TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:12:25. #1.12#
SON DAKİKA: İstihdam Oranı Yüzde 49,9'a Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.