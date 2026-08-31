İstihdamda Hedef: Daha İyi Seviyelere Ulaşmak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomi yönetimimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde iş gücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatımızı güçlendirecek, istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacağız" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından temmuz ayı iş gücü verilerine ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Bu yılın temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 8,1'e yükselmesine rağmen tek haneli seviyesini korudu. OVP beklentileri ile uyumlu bir görünüm çizen işsizlik verileri 39 aydır tek haneli rakamlardaki seyrini devam ettirdi. Aynı dönemde; istihdam sayısı 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3, iş gücü 35 milyon 222 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleşen genç işsizlik oranını azaltmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Ekonomi yönetimimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde iş gücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatımızı güçlendirecek, istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.