Üye Girişi
İSTKA'dan yenilikçi çalışmalar ve çocuklar için 110 projeye destek - Son Dakika

İSTKA'dan yenilikçi çalışmalar ve çocuklar için 110 projeye destek

01.12.2021 17:35
İSTKA'dan yenilikçi çalışmalar ve çocuklar için 110 projeye destek

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ve Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan projelerini duyurdu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ve Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan projelerini duyurdu.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, toplam bütçesi 191 milyon lira olan İstanbul'un Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirecek, her alanda dijital dönüşüme öncülük edilecek, çocuklar ve gençlere geleceğin yetkinliklerini kazandıracak 110 proje hayata geçirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ve Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı proje değerlendirme sonuçları belli oldu. Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında 36 proje, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile de 74 proje desteklenecek. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri içeren kurum ve kuruluşlarla toplam 191 milyon liralık iş birliği gerçekleştirilecek.

Kritik teknolojiler desteklenecek, dijital dönüşüm merkezleri kurulacak

86 milyon TL tutarında toplam bütçesi olan Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programında hayata geçecek 36 proje ile İstanbul'un Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirecek, her alanda dijital dönüşüme öncülük edilecek çalışmalar yürütülecek.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanları, dijital dönüşüm merkezleri kurulacak. Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri gibi kritik teknolojilerin destekleneceği program kapsamında akıllı şehirleşme, kaynak verimliliği ve derin teknolojilere yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Çocuklar ve gençlere geleceğin yetkinlikleri kazandırılacak

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek 74 projenin toplam bütçesi ise 105 milyon TL olacak. Bu program ile İstanbul'da yaşayan çocuklar ve gençlerin inovasyon, yenilikçilik, girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılmasının yanı sıra sosyal becerilerinin geliştirilerek geleceğe hazırlanmaları sağlanacak.

Çocuklar ve gençlerin mevcut becerilerini geliştirmeleri için İstanbul'da yeni bilim ve teknoloji merkezleri, robotik, kodlama, müzik ve sanat atölyeleri kurulacak. Projelerle ayrıca risk grubunda bulunan çocuklar ve gençlere yönelik koruyucu önlemler geliştirilecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 yılı Girişimcilik ve Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programları kapsamında başarılı olan projelerini de Eylül ayında ilan etmişti. Toplam bütçesi 53,5 milyon lira olan 37 proje hayata geçirilmeye başlandı. Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 12 proje, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile de 25 proje yürütülüyor. İSTKA'nın 2021 yılında desteklediği proje sayısı 158'e ulaşmış bulunuyor.

Araştırma Geliştirme, Girişimcilik, geri dönüşüm, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTKA'dan yenilikçi çalışmalar ve çocuklar için 110 projeye destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de yaşananları 18:33 İzmir'de yaşananları "İtiş kakış" olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık! 18:14 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık! "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor

Son Dakika Haberleri
18:33 İzmir'de yaşananları "İtiş kakış" olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata
18:32 Son Dakika: Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız
18:14 Başkan Burak Elmas'tan Galatasaray taraftarını sevince boğan haber: Kerem'le prensipte anlaştık
17:58 Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti
17:57 1 aylık bebeğin sobada yakıldığı evde jandarma kuş uçurtmuyor
17:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi?
17:54 Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı
17:37 Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak
17:35 İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti
Son Dakika: Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi Son Dakika: Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi         
18:33
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi         
17:20
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi         
14:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda         
14:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 18:46:30. #1.11#
SON DAKİKA: İSTKA'dan yenilikçi çalışmalar ve çocuklar için 110 projeye destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement