İSTKA'dan Yeşil Girişimcilik Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İSTKA'dan Yeşil Girişimcilik Çalıştayı

İSTKA\'dan Yeşil Girişimcilik Çalıştayı
09.04.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTKA, İstanbul'un yeşil girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çalıştay düzenledi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ziya Taşkent, "Belirli alanlara ve odaklara yönelik bilgi üretmeyi, bunu yaygınlaştırmayı, ihtiyaç duyan paydaşların kullanımına sunmayı ve politika yapıcılar için rehber niteliğinde çıktılar sağlamayı istiyoruz." dedi.

İSTKA, İstanbul'daki yeşil girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunu ortaya koymak ve gelişimine yön verecek yol haritasını belirlemek amacıyla "Yeşil Girişimcilik Strateji ve Yol Haritası Çalıştayı" düzenledi. İSTKA'nın S360 Danışmanlık işbirliğiyle düzenlediği çalıştaya özel sektör, akademi ve ekosistem paydaşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Taşkent, belirli alanlara ve odaklara yönelik olarak bilgi üretmek, yaygınlaştırmak, ihtiyaç duyan paydaşların kullanımına sunmak ve politika yapıcılar için rehber niteliği taşıyan çıktılar sağlamak istediklerini bildirdi.

Söz konusu çıktıların belirli bir çerçeveye dayanarak hazırlandığını aktaran Taşkent, bu süreçte temel referansın 2024-2028 İstanbul Bölge Planı olduğunu, çalışmaların 2030 perspektifli bakanlık strateji belgeleriyle uyumlu şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Taşkent, yeşil girişimciliğin üst politika belgelerinde öne çıkan başlıklardan biri olduğuna işaret ederek, "Yeşil girişimcilik de bu üst politika belgelerinde yer bulan öncelikli başlıklardan biridir. Bu çalışmalar yalnızca bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleriyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda mali destek programlarına da dönüşebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kalkınma ajansları sisteminde yeni bir yaklaşım olarak "Yerel Kalkınma Hamlesi"nin devreye alındığını belirten Taşkent, bu mekanizma ile ajanslar aracılığıyla teşvik yatırım belgesi düzenlenmesinin mümkün hale geldiğini, ayrıca her il için dört öncelikli yatırım alanının belirlendiğini aktardı.

Bu kapsamda akıllı tarım uygulamalarının öne çıkan başlıklardan biri olduğuna dikkati çeken Taşkent, özellikle dikey tarımın sürdürülebilir üretim modeli olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Taşkent, akıllı tarım teknolojilerinin üretim süreçlerini optimize eden bir yapı sunduğunu belirterek, yeşil girişimciliğin bu ekosistemde söz konusu unsurları ekonomik değere dönüştüren bir yaklaşım olarak konumlandığını aktardı.

Yol haritası İstanbul'un yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak

Program kapsamında hazırlanan raporda, İstanbul'daki yeşil girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu analiz edildi. Ekosistemin potansiyeli değerlendirildi ve ihtiyaç alanlarına ilişkin öneriler paylaşıldı.

Etkinliğin, girişimciler, yatırımcılar ve destekleyici kurumlarla yapılan görüşmeleri içeren grup çalışmaları bölümünde, finansman, altyapı ve yetenek, regülasyonlar ve politikalar, talep ve pazarlar, destek mekanizmaları, ekosistem ve işbirlikleri ile yapısal ve diğer sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Çalıştayın çıktıları doğrultusunda ekosistemin güçlü yönleri ve gelişim alanlarının netleştirilmesi, öncelikli ihtiyaçlara yönelik stratejik adımların belirlenmesi planlanıyor. Hazırlanacak yol haritasının İstanbul'un yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlaması ve çevre dostu girişimlerin desteklenmesini güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSTKA'dan Yeşil Girişimcilik Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:57:39. #7.13#
SON DAKİKA: İSTKA'dan Yeşil Girişimcilik Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.