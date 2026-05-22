İsveç Bakanı'ndan AB'ye Sert İkna Çağrısı

22.05.2026 19:17
Dousa, İsrail'e yönelik yaptırımlar ve işgal altındaki topraklardan ürün girişinin durdurulmasını istedi.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, işgal altındaki topraklardan ürünlerin gümrüksüz olarak AB'ye girmemesi, İsrailli yasa dışı yerleşimcilere ve yerleşimci örgütlerine de yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Dousa, AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı girişinde açıklamalarda bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin görüntüleri hakkında Dousa, "Ben-Gvir videosu dinamikleri değiştirdi. Birkaç hafta önce başlattığımız İsveç-Fransa girişiminin daha geniş bir destek kazandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dousa, şimdi İsrail'e yönelik daha sert politikaya ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "İşgal altındaki topraklardan ürünlerin neredeyse gümrüksüz olarak AB'ye girmesi mümkün olmamalı." diye konuştu.

AB Komisyonundan bu alanda mümkün olan en kısa sürede somut önlemler sunmasını istediklerine dikkati çeken Dousa, bu konuyu gelecek toplantıda da gündemde tutacaklarını belirtti.

Dousa, "Giderek daha fazla ülke artık yeter dedi. Şimdi kısmen yerleşimcilere ve yerleşimci örgütlerine karşı yaptırımlara doğru ilerlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki topraklardan AB'ye ürün girişini durdurmanın önemine işaret eden Dousa, dünyanın dikkatinin İran'daki savaşta olmasına rağmen Batı Şeria'da yaşananları göz ardı etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 20 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsveç, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınamıştı.

İsveç-Fransa girişimi, iki ülke öncülüğünde son haftalarda AB içinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine karşı daha sert önlemler alınması için başlatılan ortak diplomatik girişim anlamına geliyor.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:54:20. #7.12#
