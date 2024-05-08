İsveç Merkez Bankası Politika Faiz Oranını İlk Kez 8 Yıl Sonra Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İsveç Merkez Bankası Politika Faiz Oranını İlk Kez 8 Yıl Sonra Düşürdü

İsveç Merkez Bankası Politika Faiz Oranını İlk Kez 8 Yıl Sonra Düşürdü

İsveç Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele etmek için sekiz yıl sonra ilk kez politika faiz oranını düşürdü. Banka, politika faizini 0,25 baz düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Açıklamada, ekonomik faaliyetin zayıf olduğu durumlarda enflasyon hedefe yaklaştığında para politikasının gevşetilebileceği belirtildi. İsveç'te yıllık enflasyon geçen yıl enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 10'un üzerine çıkmıştı. İsviçre, Çekya ve Macaristan merkez bankaları da geçen aylarda faiz indirimine gitmişti.

08.05.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), yüksek enflasyonla mücadelesinin ardından zayıf ekonomiyi sebep göstererek sekiz yıl sonra ilk kez politika faiz oranını düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 3,75'e çekildiği belirtildi. Banka'nın 2016'dan beri ilk kez faiz indirimine gitmesi dikkati çekti.

Para politikasında daha fazla gevşeme olasılığına işaret edilen açıklamada, "Ekonomik faaliyet zayıfken enflasyon hedefe yaklaştığında, para politikası gevşetilebilir." ifadesine yer verildi.

İsveç'te yıllık enflasyon, geçen yıl enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 10'un üzerine çıkmıştı.

Geçen aylarda İsviçre, Çekya ve Macaristan merkez bankaları da faiz indirimine gitmişti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Macaristan, Ekonomi, İsviçre, Banka, İsveç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsveç Merkez Bankası Politika Faiz Oranını İlk Kez 8 Yıl Sonra Düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:39 Kral Charles, Prens William’ı Prens Harry’nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu’nun Albayı olarak atayacak Kral Charles, Prens William'ı Prens Harry'nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:20:27. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç Merkez Bankası Politika Faiz Oranını İlk Kez 8 Yıl Sonra Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement