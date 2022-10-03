Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından yeni Torba Yasa kamuoyu tarafından merakla beklenmeye başladı. Pek çok farklı konuyu içeren yasa milyonlarca insanı etkileyecek.
Torba yasanın meclisten geçmesi halinde 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce konuya dair bir açıklama yaparak "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz" dedi.
Diğer yandan , 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı. Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına 1122 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda"Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer vermişti.
Buna bağlı olarak yeni torba yasa ile inşaat işlerinde çalışan Türk işçilere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilecek. Bunun için ücret ödemelerinin yurt dışından elde edilen kazançtan karşılanması şartı bulunuyor.
İşverenlerin işçilerine yaptıkları bin liralık doğalgaz yardım vergiden düşülecek. Ayrıca, 164 bin engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon TL tutarındaki borcu silinecek.
Son Dakika › Ekonomi › İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak - Son Dakika