İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak - Son Dakika
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İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak

03.10.2022 14:53

Yeni torba yasaya yönelik beklentiler arttı. Çıkacak olan yasalarla 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacaklar tasfiye edilecek. Ayrıca çalışanlar ve işverenler için yeni torba yasada doğal gaz yardımları, yemek limit bedeli ve yurt dışında çalışan işçilerle ilgili önemli düzenlemeler bulunacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından yeni Torba Yasa kamuoyu tarafından merakla beklenmeye başladı. Pek çok farklı konuyu içeren yasa milyonlarca insanı etkileyecek.

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR TASVİYE EDİLECEK

Torba yasanın meclisten geçmesi halinde 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce konuya dair bir açıklama yaparak "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz" dedi.

İŞÇİ İÇİN YEMEK BEDEL LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Diğer yandan , 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı. Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına 1122 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna olacak.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda"Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer vermişti.

Buna bağlı olarak yeni torba yasa ile inşaat işlerinde çalışan Türk işçilere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilecek. Bunun için ücret ödemelerinin yurt dışından elde edilen kazançtan karşılanması şartı bulunuyor.

DOĞALGAZ ÖDEMELERİ VERGİDEN İSTİSNA EDİLECEK!

İşverenlerin işçilerine yaptıkları bin liralık doğalgaz yardım vergiden düşülecek. Ayrıca, 164 bin engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon TL tutarındaki borcu silinecek.

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