İsviçre'de enflasyon ekimde yüzde 1,5'e çıktı, benzin fiyatları yıllık yüzde 40 arttı

İsviçre'de yıllık enflasyon, ekim ayında yüzde 1,5'e çıkarak yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsviçre Federal İstatistik Enstitüsü (FSO), ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) ilişkin öncü verileri açıkladı.

Buna göre, eylülde yüzde 1 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 1,5 olarak kaydedildi. Piyasa beklentisi enflasyonun ekimde yüzde 1,3 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Söz konusu veri, Aralık 2023'ten bu yana yıllık enflasyondaki en keskin artış olurken, yüzde 1,7'lik Aralık 2023 seviyesinin altında kaldı. Ülkede tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi.

Enflasyonun ana motoru akaryakıt maliyetleri oldu

FSO verilerine göre, ekim ayı enflasyonundaki hızlı yükselişin ana itici gücü akaryakıt maliyetleri oldu. Orta Doğu'daki gerilimin ham petrol ve yakıt arzında oluşturduğu sıkışıklık nedeniyle benzin fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 arttı.

Enerji, akaryakıt ve mevsimsel taze ürün fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise ekimde yıllık bazda yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşti.

Gözler İsviçre Ulusal Bankasının 10 Aralık'taki toplantısında

Enflasyon verileri, İsviçre Ulusal Bankasının (SNB) fiyat istikrarı için hedeflediği yüzde 0 ila 2 aralığının içinde kalmaya devam etse de piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

SNB yetkilileri verilere ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken analistler, Banka üzerindeki para politikası baskısının artabileceğine dikkati çekiyor. Mevcut durumda politika faizini yüzde 0 seviyesinde tutan SNB, faiz ve para politikası rotasına ilişkin kararını 10 Aralık'taki toplantısında verecek.