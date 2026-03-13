İtalya 9,9 Milyon Varil Petrol Piyasaya Sürüyor - Son Dakika
İtalya 9,9 Milyon Varil Petrol Piyasaya Sürüyor

13.03.2026 00:21
İtalya, IEA üyesi ülkelerle yapılan anlaşma kapsamında 9,9 milyon varil petrolü serbest bırakacak.

İtalya Enerji ve Çevre Bakanlığı, Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye ülkelerin stratejik petrol rezervlerinin bir kısmının koordineli serbest bırakılması kararı çerçevesinde 9,9 milyon varilin piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, IEA üye ülkeleri arasında uluslararası enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla varılan anlaşma çerçevesinde İtalya için öngörülen 9 milyon 966 bin varilin piyasaya sürüleceği belirtildi.

Açıklamada, bu miktarın da IEA ülkeleri tarafından mevcut petrol acil durumuna çözüm bulmak için sağlanan toplam varillerin yaklaşık yüzde 2,5'ine karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, IEA ile kararlaştırılan bu miktarın piyasaya sürülmesinden sonra da İtalya'daki petrol stok durumu tatmin edici düzeyde olduğu, Avrupa yükümlülüklerine uyumlu ve ulusal enerji arz güvenliğinin yeterli düzeyde olmasını sağladığı kaydedildi.

IEA Başkanı Fatih Birol, dün, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

IEA üye ülkelerinin dün aldığı koordineli şekilde acil durum petrol stoklarını piyasaya sürme kararı 1974'te kurulan kurumun tarihinde bu kapsamdaki 6'ncı karar olma özelliğini taşıyor. Daha önceki kararlar, 1991, 2005, 2011 ve iki kez 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında alınmıştı.

Kaynak: AA

