İzmir Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. 323 metrelik Costa Venezia'da ağırlıklı Alman, İspanyol, ve İtalyan bin 502 yolcu ve bin 13 personel bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Bodrum'a 'Costa Venezia' gemisiyle bin 502 yolcu geldi - Son Dakika

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