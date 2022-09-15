İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının sosyal medya hesabı siber saldırıya hedef oldu - Son Dakika
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İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının sosyal medya hesabı siber saldırıya hedef oldu

15.09.2022 15:34
İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının sosyal medya hesabı siber saldırıya hedef oldu

İtalya'da çevre ve enerji konularından sorumlu Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının Twitter hesabı, bilgisayar korsanlarının siber saldırısına maruz kaldı.

İtalya'da çevre ve enerji konularından sorumlu Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının Twitter hesabı, bilgisayar korsanlarının siber saldırısına maruz kaldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının Twitter hesabı gece saatlerinde siber saldırıya uğradı ve söz konusu hesaba, önde gelen kripto para birimi Ethereum'un kurucusu Rus asıllı Kanada vatandaşı Vitalik Buterin'in fotoğrafı yerleştirildi.

Bakanlığın hesabından, söz konusu kripto para biriminin ücretsiz dağıtımını vadeden bir Twitter iletisinin de gönderildiği belirtildi.

İtalyan basınında konuyla ilgili çıkan diğer haberlerde, siber güvenlik uzmanlarının Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının Twitter hesabının maruz kaldığı siber saldırıya karşı inceleme başlattığı bildirildi.

Bakanlıktan açıklama yapılmazken siber saldırıya hedef olan Twitter hesabının ilerleyen saatlerde normale döndüğü ifade edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Twitter, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının sosyal medya hesabı siber saldırıya hedef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının sosyal medya hesabı siber saldırıya hedef oldu - Son Dakika
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