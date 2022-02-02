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İtalya'da enflasyon 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika

İtalya'da enflasyon 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

02.02.2022 19:43
İtalya'da enflasyon 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

İtalya'da enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ocak ayında yüzde 4,8'e yükselerek, 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İtalya'da enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ocak ayında yüzde 4,8'e yükselerek, 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin ocak ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İtalya'da yıllık bazda aralık ayında yüzde 3,9 olan TÜFE, ocak ayında yüzde 4,8'e yükseldi. Böylece Avro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisinde enflasyon, Nisan 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Nisan 1996'da enflasyon yüzde 4,71 olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyona ilişkin beklenti ocakta yüzde 3,8'e inmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, ocakta aylık bazda ise yüzde 1,6 yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 38,6 artması dikkati çekerken, artış gıda fiyatlarında yüzde 5,4 ve hizmetlerde yüzde 3,5 oldu.

Öte yandan ISTAT'ın, Kovid-19 pandemisinin günlük hayatı nasıl değiştirdiğini yansıtan enflasyonu hesaplamak için kullanılan mallara koronavirüs testlerinin eklediği belirtildi.

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Enflasyon, İtalya, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalya'da enflasyon 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İtalya'da enflasyon 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
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