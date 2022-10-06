İtalyan devleri, Türk doğaltaş ihracatçılarıyla el sıkıştı - Son Dakika
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İtalyan devleri, Türk doğaltaş ihracatçılarıyla el sıkıştı

06.10.2022 11:37
İtalyan devleri, Türk doğaltaş ihracatçılarıyla el sıkıştı

Türk doğaltaş ihracatçıları Çin'in arkasından dünyanın en fazla doğaltaş ihracatı yapan ikinci ülkesi İtalya'dan yeni ticari bağlantılarla döndü.

Türk doğaltaş ihracatçıları Çin'in arkasından dünyanın en fazla doğaltaş ihracatı yapan ikinci ülkesi İtalya'dan yeni ticari bağlantılarla döndü.

İtalya'nın Verona kentinde 27 Eylül- 30 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve özellikle işlenmiş katma değerli doğaltaş ürünlerinin ithalatçılarının ve mimarların yoğun ilgi gösterdiği Avrupa'nın en büyük doğaltaş fuarı Marmomac 2022 International Exhibition of Stone Design and Technology Fuarı'nda Türk doğaltaşları sergilendi. Ege Maden İhracatçıları Birliği, Marmomacc Uluslarası Doğaltaş Fuarı ile eş zamanlı olarak, "Sektörel Ticaret Heyeti" organizasyonu düzenledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "İtalya'nın 2020 yılında 336 milyon dolarlık doğaltaş ithalatı 2021 yılında 427 milyon dolara yükseldi. Türkiye, İtalya'nın doğaltaş ithalatından yüzde 5,6'lık pay alıyor. Doğaltaş ihracatında dünya üçüncüsü, mermer-traverten ihracatında ise dünya birincisi olan ülkemizin İtalya'nın doğataş ithalatından daha fazla pay almasını istiyoruz. Birliğimizce Marmomacc Uluslararası Doğaltaş Fuarı ile eş zamanlı olarak Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonumuzu 13 firmamızdan 15 temsilcimizin katılımıyla gerçekleştirdik" dedi. Alimoğlu, Marmomac Fuarı'nın doğaltaş sektöründeki en son gelişmeleri keşfetme, doğaltaş endüstrisindeki en gelişmiş teknolojileri ve en ileri taş işleme sistemlerini görmek için en önemli platformlardan biri olduğuna değinerek, "Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonuna katılan firmalarımız İtalya'da önemli ticari bağlantılara imza attılar. Aynı zamanda heyet katılımcısı firmalarımızın iyi örnekleri yerinde görmesi, farklı uygulamaları kendi süreçlerine uygulaması için fuar alanında ilk gün İtalyan firmalara ziyaret gerçekleştirdik. Heyet organizasyonunun ikinci günü Fuar alanında gerçekleşen görüşmelerde heyet katılımcıları ortalama 5 İtalyan firma ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Organizasyon süresince üç firma tesisini ziyaret edip, üretim, işleme ve satış süreçlerini birebir inceledik. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalyan devleri, Türk doğaltaş ihracatçılarıyla el sıkıştı - Son Dakika

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