ITB Berlin Fuarı'ndan Kemer'e Umut Verici Haberler - Son Dakika
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Ekonomi

ITB Berlin Fuarı'ndan Kemer'e Umut Verici Haberler

ITB Berlin Fuarı\'ndan Kemer\'e Umut Verici Haberler

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ITB Berlin Fuarı'nın Kemer için verimli geçtiğini ve 2025 turizm sezonu için Avrupa ve Rusya pazarında %25 artış beklediklerini açıkladı.

05.03.2025 17:38  Güncelleme: 17:53
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Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olarak gösterilen ITB Berlin Fuarı'na katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, fuarın Kemer adına oldukça verimli geçtiğini söyledi. Tur operatörleri ile yaptıkları görüşmelerin 2025 turizm sezonu adına umut verici olduğunu ifade eden Başkan Topaloğlu Avrupa ve Rusya pazarında 2024'e göre yüzde 25 artış beklediklerini belirtti.

170 ülke ve bölgeden 5.500'ü aşkın profesyonel katılımcının yer aldığı katılımın ise yüzde 87 ile rekor düzeyde olduğu ITB Berlin Fuarı'nın ikinci gününde Kemer heyeti temaslarını sürdürdü.

Fuar alanında birebir görüşmeler gerçekleştiren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğu'na Kemer Belediye Meclis Üyeleri Cansın Efir, Ali Akar, Mustafa Çelik ve Sema Özdemir eşlik etti.

Fuar alanında bulunan Corendon, Anex, Odeon, Holiday gibi çok sayıda uluslararası tur operatörleri ile görüşmeler gerçekleştiren Başkan Topaloğlu fuarın ikinci günü yaptığı genel değerlendirmede yaptıkları görüşmelerden aldıkları verileri 7 Mart Cuma günü Kemer Belediye Meclisi'nde paylaşacaklarını söyledi.

Özellikle Avrupa pazarında yaşanan artışın kendileri adına memnuniyet verici olduğunun altını çizen Başkan Topaloğlu, "Kemer'imizde genel olarak ağırlanan turist profilinin büyük bölümünü Rusça konuşan ülkelerden gelen turistler oluşturuyordu. Artık Kemer geçmiş yıllarda olduğu gibi özellikle Avrupa pazarında da söz sahibi olmaya başladı. Tur operatörlerinden aldığımız erken rezervasyon verileri de bunu doğruluyor. Avrupa pazarında 2024'e oranla artışımız yüzde 25. Yine Rus pazarında da aynı oranda artış gözlemleniyor. 2025 turizm sezonunun 2024'e göre çok daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi.

Fuar alanında geçtiğimiz yıl Kemer'de çok ses getiren bir konsere imza atan Burak Yeter'le de görüşen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "DJ Burak Yeter'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sözü aldık. Bu güzel haberi de paylaşmış olalım" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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