İtfaiyede Robot Köpek ve Yapay Zeka Dönemi

Ekonomi

Securitas İtfaiye Genel Müdürü Uğur Yertut, gelecekte itfaiye personelinin devriye güzergahında robot köpekleri kullanacaklarını belirterek, "Denemesini yaptık ve oldukça başarılı olduk. Hazırlıklarımız tamam ancak aktif hale gelmesi için 5G altyapısına ihtiyacımız var." dedi.

Yertut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ve Avrupa'daki endüstriyel tesislerde meydana gelen yangınların en büyük sebebinin elektrik tesisatı arızaları olduğunu ifade ederek, araştırmaların, yangına maruz kalan her üç işletmeden birinin müşteri kaybı nedeniyle üç yıl içinde iflas ettiğini ortaya koyduğunu anlattı.

Yasalara göre her tesiste arama-kurtarma, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin bulunması gerektiğini dile getiren Yertut, "Ancak bu ekipler genellikle çalışanlardan oluştuğundan profesyonel ekipler gibi hareket etmelerini beklemek doğru olmaz." diye konuştu.

"Yangın söndürmede yapay zeka kullanılmaya başlandı"

Yertut, yangın söndürme hizmetinde artık yapay zekanın kullanılmaya başlandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dron teknolojisi, aktif olarak kullandığımız çözümler arasında yer alıyor. Termal kameralı dronlar sayesinde tesislerdeki ısı değişikliklerini anında tespit edip müdahale edebiliyoruz. Dronlar öncelikle bölgenin ısı haritasını çıkartıyorlar ve yaptıkları keşif uçuşlarında hangi fabrikaların çatılarında sıcaklıkların arttığını tespit edip merkeze haber veriyorlar."

Gelecekte, itfaiye personelini yalnızca kritik durumlarda sahaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yertut, "Robot köpeklerimizi, itfaiye personelinin yaptığı devriye güzergahında kullanacağız. Denemesini yaptık ve oldukça başarılı olduk. Hazırlıklarımız tamam ancak aktif hale gelmesi için 5G altyapısına ihtiyacımız var." dedi.

"Her evde mutlaka yangın tüpü olmalı"

Yertut, her evde mutlaka yangın tüpünün olması gerektiğini bildirerek, çocuklar dahil evde yaşayan herkesin bu tüpleri kullanabilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Tüplerin alevin üzerine değil, alevin dibine, çıkış noktasına paralel olarak ve süpürür gibi sıkılması gerektiğini anlatan Yertut, şunları kaydetti:

"Mutfaklarda, mümkünse, yangın battaniyesi bulundurulmalı ve ocakta alev alan tencere ya da tava olduğunda panik yapmadan, üzerini ıslak havlu örterek ya da tencerenin kapağını kapatarak söndürülmeli. Yangın battaniyesinin alternatifi havlu gibi kalın örtü de ıslatılarak kullanılabilir."

Yertut, bir tesis ya da oteldeki yangında bu yerin nasıl boşaltılacağının ve acil çıkışların yerlerinin öğrenilmesi gerektiğini dile getirerek, acil durumda tahliye için dair hazırlıklı olunmasının önemini vurguladı.