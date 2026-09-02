İTO Ağustos verilerine göre sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39 artarken İstanbul'da şeftali fiyatı yüzde 26,54 ucuzladı - Son Dakika
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İTO Ağustos verilerine göre sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39 artarken İstanbul'da şeftali fiyatı yüzde 26,54 ucuzladı

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İstanbul Ticaret Odası, 2026 Ağustos ayına ilişkin perakende fiyat değişimlerini açıkladı. Buna göre, sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39 ile en fazla artan ürün olurken, şeftali yüzde 26,54 gerilemeyle en çok ucuzlayan ürün oldu. İTO'nun verilerine göre, 336 ana üründen 175'inin fiyatı artarken, 60 ürünün fiyatında azalış görüldü; altın mücevherat yüzde 13,33, salatalık yüzde 11,01 ve benzin yüzde 10,68 ile öne çıkan diğer artışlar arasında yer aldı.

İTO 2026 Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul'da Ağustos ayında en fazla artış yüzde 51,39 ile sınav hazırlık kurum ücretlerinde oldu. Şeftali ise yüzde 26,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 2026 Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 175 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 60 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Ağustos ayında sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39 arttı

2026 Ağustos ayında eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan altın mücevherat yüzde 13,33, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 11,01, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan akaryakıt (benzin) yüzde 10,68, konut harcamaları grubunda yer alan badana ve boya malz. yüzde 9,39, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan çilek yüzde 8,61, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan LPG yüzde 8,15, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan çay yüzde 7,25, kola yüzde 7,14, maden suyu yüzde 5,84, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan özel tv. yayın hizmetleri yüzde 5,65, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan tuvalet sabunu yüzde 5,55, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan hazır kahve yüzde 5,25, domates 4,92, kuru soğan 4,74 oldu.

Ağustos ayında şeftali fiyatı yüzde 26,54 ucuzladı

2026 Ağustos ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan şeftali, fiyatı yüzde 26,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan üzüm yüzde 22,98, limon yüzde 17,79, erik yüzde 14,93, kavun yüzde 14,87, sivri biber yüzde 14,41, dolmalık biber yüzde 14,16, karpuz 13,69, çarliston biber yüzde 12,27, patlıcan yüzde 11,53, armut yüzde 10,97, kabak 8,01, taze fasulye yüzde 7,92, havuç yüzde 7,70, sarımsak yüzde 4,94, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan akaryakıt (dizel/mazot) yüzde 4,30 oldu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Ağustos, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Ağustos verilerine göre sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39 artarken İstanbul'da şeftali fiyatı yüzde 26,54 ucuzladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTO Ağustos verilerine göre sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39 artarken İstanbul'da şeftali fiyatı yüzde 26,54 ucuzladı - Son Dakika
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