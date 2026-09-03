İTO Başkanı Avdagiç, KOBİ kredi kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi - Son Dakika
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İTO Başkanı Avdagiç, KOBİ kredi kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, KOBİ'lere yönelik kredi kısıtlamalarının daha makul bir noktaya taşınması gerektiğini belirtti. Bu adımın, piyasadaki değer ve ödeme zincirini olumlu etkileyeceğini ifade etti.

İTO Başkanı Avdagiç: KOBİ'lere yönelik kredi kısıtlamalarının daha makul bir noktaya taşınması gerektiğini düşünüyoruz ki bu piyasadaki değer ve ödeme zincirini olumlu etkilesin

Kaynak: AA

Ekonomi, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç, KOBİ kredi kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTO Başkanı Avdagiç, KOBİ kredi kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi - Son Dakika
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