İTO Başkanı Avdagiç, KOBİ kredi kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, KOBİ'lere yönelik kredi kısıtlamalarının daha makul bir noktaya taşınması gerektiğini belirtti. Bu adımın, piyasadaki değer ve ödeme zincirini olumlu etkileyeceğini ifade etti.
İTO Başkanı Avdagiç: KOBİ'lere yönelik kredi kısıtlamalarının daha makul bir noktaya taşınması gerektiğini düşünüyoruz ki bu piyasadaki değer ve ödeme zincirini olumlu etkilesin
Kaynak: AA
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