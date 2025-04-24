İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul'un Dönüşümü İçin Acil Çağrı - Son Dakika
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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul'un Dönüşümü İçin Acil Çağrı

İTO Başkanı Avdagiç\'ten İstanbul\'un Dönüşümü İçin Acil Çağrı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki ticari yapılarda acil güçlendirme ve dönüşüm çalışmalarının başlatılması gerektiğini vurgulayarak, devlet, yerel yönetimler ve halkın iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

24.04.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Ticari yapılarda, devletimizin desteğiyle risk tespiti ve modern teknolojileri kullanarak yapı güçlendirme çalışmalarını bir an evvel yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet, yerel yönetimler ve halkla birlikte ve tam iş birliği içinde, İstanbul'un dönüşüm ve yeniden inşasını ivmelendirme çağrısında bulundu.

Avdagiç, depreme hazır olmak için her gün, her saatin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Mutlaka depremle yaşamayı başarmalıyız. Devletimizin tüm kurumlarıyla teyakkuzda olması bize güven veriyor. Belediyelerimizin halkımızla dayanışma içinde olması en büyük gücümüz. Şimdi devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve halkımız hep birlikte ve tam iş birliği içinde, İstanbul'un dönüşüm ve yeniden inşasını ivmelendirmeliyiz. Ekonomimizin kalbi olan İstanbul'un yeniden inşa ve dönüşümünde işyerlerimizi de dikkate almalıyız" değerlendirmesini yaptı.

"Üretim faylarımızın kırılmasını önlemek, ancak bu şekilde mümkün olacaktır"

Ticari yapılarda da devletin desteğiyle risk tespiti ve modern teknolojileri kullanarak yapı güçlendirme çalışmalarını bir an evvel yapmamız gerektiğini vurgulayan Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Konutlar için yürütülen depreme ilişkin güçlendirme ve analiz çalışmalarını 'acil' ve 'eşzamanlı' bir şekilde; ticari binalar, küçük sanayi siteleri, iş merkezleri, OSB fabrikaları, oteller, özel hastaneler gibi önemli ekonomik yapılar için de başlatmalı ve yürütmeliyiz.

16 milyon İstanbullunun canını korumayı birinci kanadımız, Türkiye'nin üretim üssü İstanbul'daki işyerlerini, fabrikaları depremlere dayanıklı hale getirmeyi de ikinci kanadımız olarak görüp, eş zamanlı planlar üretip uygulamalıyız. Hem insanımızın canını korumak hem üretim faylarımızın kırılmasını önlemek, ancak bu şekilde mümkün olacaktır." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul'un Dönüşümü İçin Acil Çağrı - Son Dakika

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