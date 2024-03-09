İTO Başkanı: Fitch\'in Türkiye\'nin kredi notunu yükseltmesi olumlu etki yapacak

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükseltmesi, Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine bir kademe daha olumlu etki yapacaktır. Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Ortak sorumluluk içinde bunu en kısa zamanda başarabiliyor olmamız lazım. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir."