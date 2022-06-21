İTO'dan ekmek açıklaması: "İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir" - Son Dakika
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İTO'dan ekmek açıklaması: "İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir"

21.06.2022 16:42
İTO'dan ekmek açıklaması: "İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir"

İTO Başkanı Avdagiç, "İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir" açıklamasını yaptı.

İTO Başkanı Avdagiç, " İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir" dedi.

İTO'dan yapılan açıklamada, basında yer alan ve İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadesini kullandı.

(İHA)

YORUMLAR
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İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO'dan ekmek açıklaması: 'İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTO'dan ekmek açıklaması: "İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir" - Son Dakika
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