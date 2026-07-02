İTO'nun Haziran 2026 Fiyat Raporu

İTO 2026 Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul'da Haziran ayında en fazla artış yüzde 46,54 ile kuru soğan fiyatlarında oldu. Kiraz ise yüzde 57,24 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 2026 Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 184 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 71 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Haziran ayında kuru soğan fiyatı yüzde 46,54 arttı

2026 Haziran ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan kuru soğan fiyatı yüzde 46,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan patlıcan yüzde 36,38, limon yüzde 26,57, patates yüzde 22,20, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan sandalye yüzde 18, haberleşme harcamaları grubunda yer alan telefon ekipmanları yüzde 15,38, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan ütü yüzde 14,63, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan makyaj malzemeleri yüzde 13,61, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan havuç yüzde 12,65, haberleşme harcamaları grubunda yer alan internet fatura harcamaları yüzde 11,74, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan masa (tek) yüzde 10,28, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yer fıstığı yüzde 9,40, salatalık yüzde 8,48, eğlence ve kültür harcamalar grubunda yer alan ücretli, dijital abonelikler yüzde 8, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan elektrik süpürgesi yüzde 7,74, bulaşık temizlik ürünleri yüzde 7,72 oldu.

Haziran ayında kiraz fiyatı yüzde 57,24 ucuzladı

2026 Haziran ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan kiraz, fiyatı yüzde 57,24 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan domates yüzde 52,88, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan araç kiralama ücreti (günlük) yüzde 40,33, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kıvırcık yüzde 28,01, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bilet ücreti yüzde 27,83, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan şeftali yüzde 23,52, erik yüzde 22,71, sivri biber yüzde 18,16, çarliston biber yüzde 18,14, dolmalık biber yüzde 17,51, kayısı yüzde 17,49, taze fasulye yüzde 16,25, çilek yüzde 15,09, maydanoz yüzde 14,19, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 12,47, çeşitli mal ve hizmetler altın (mücevherat) yüzde 9,06 oldu. - İSTANBUL